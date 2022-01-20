Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Eskişehirspor, TURKOVAC’I arkasına aldı" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz" dedi.

ESKİŞEHİRSPOR, TURKOVAC’I ARKASINA ALDI. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/kxW2fXfGDW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 20, 2022



TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 22 Ocak'ta Şanlıurfaspor ile deplasmanda yapacağı maça TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla çıkacak.

Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, "Gururumuz yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Sağlık önemli. Türkiye Futbol Federasyonundan da gerekli izinleri aldık. Bu istediğimiz onaylandı. Şanlıurfaspor maçına sırtında TURKOVAC yazılı Eskişehirspor formasıyla çıkacağız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da attığı tweet ile bizim bu girişimimize destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.