Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Eskişehirspor Kulübüne yeni bir branş kazandırmak için yaklaşık 20 gündür mesai harcadıklarını, bunun sonucunda da kadın futbol takımının kurulduğunu açıkladı.

Çamlıca Spor Kulübü kadın futbol takımını Eskişehirspor bünyesine kattıklarını ifade eden Şimşek, oyuncuların bundan sonra Eskişehirspor arması altında mücadele edeceğini söyledi.





Şimşek, yönetim kurulu kararı ile voleybol ve basketbol branşlarını da amatör olarak açmayı planladıklarını dile getirdi.

Kadın futbol takımının teknik direktörü Pınar Konca ise oyuncuların geleceği için bugün önemli bir adım attıklarını söyledi.