Kentte, Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Gençlik Spor Kulübüne bağlı büyükler, gençler ve üst minikler kategorilerinde yarışan boksörler, yumruklarını olimpiyat hayaliyle sallıyor.

Busenaz Sürmeneli'nin Tokyo öncesi Ordu'da son antrenmanını yaptığı salonda çalışmalarını yürüten boksörler, hedeflerini en yüksekte tutuyor.

Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Sudiye Göl, boks sporunu seçtiği için çok mutlu olduğunu ve kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi.

En son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlarda 48 kiloda üçüncü olduğunu anlatan Göl, bu sporda hayalleri ve hedefleri olduğuna değindi.

Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyattaki başarısını gördükten sonra boksta daha da hırslandıklarını dile getiren Göl, "Busenaz Sürmeneli'nin başarısı bizleride gururlandırdı. Bende onu örnek alarak ilk olarak Türkiye Şampiyonu olmak, ardından uluslararası organizasyonlarda madalyaya ulaşmak istiyorum. En büyük hedefim ise her sporcu gibi olimpiyatlarda yer almak" diyor.

“Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz”

Genç kadınlarda mücadele veren İlayda Sıla Yurttutan, 70 kiloda Türkiye şampiyonluğu derecesi bulunduğunu ve ailesinin desteği ile boksa başladığını anlattı.

Özellikle Busenaz Sürmeneli'nin başarısının bu spora olan bakışını bir anda değiştirdiğine değinen Yurttutan, "Kadınların ne olursa olsun bu sporda başarabileceğini gördük. Bizim de kendisi gibi olabileceğimizi anladık" dedi.

Yurttutan, 2024 Paris Olimpiyatları için elinden geleni yapacağının altını çizerek, bu süreç içerisinde de dünyada ve Avrupa'da dereceler yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Türkiye ikinciliği bulunduğunu belirten Serdem Bulut’da arkadaşlarının tavsiyesi ile başladığı boksu, severek ve isteyerek yaptığını söyledi. Bulut, Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat şampiyonluğu sonrası geleceğe artık daha umutla bakıyoruz.

Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat öncesi Ordu'da çalıştığını ve kendisinin antrenmanları takip ettiğine değinen Serdem Bulut, "Bir kadının her şeyi başarabileceğini bir kez daha anladık. Busenaz bunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Biz de onun izinden devam ederek Türk kadınının gücünü herkese göstermek istiyoruz" diyor.

Sudenaz Dokgöz: Boksta Busenaz Sürmeneli'yi örnek alıyorum

Üst minikler kategorisinde yarışan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sudenaz Dokgöz üç sene önce boksa başladı. Dokgöz, Türkiye'de 64 kiloda birincilik ve Avrupa'da üçüncülük derecelerine sahip.

Okulda beden eğitimi dersi sırasında boksla ilgilenmeye başladığını ifade eden Dokgöz, boksta Busenaz Sürmeneli'yi örnek aldığını söyledi.

Dokgöz, Sürmeneli'nin maçlarını izleyerek pes etmemeyi öğrendiğini ve bunun da kendisini daha çok hırslandırdığını vurguladı.

Ordu Boks İl Temsilcisi Antrenör Mustafa Genç, Ordu'da boksa ilginin sürekli arttığına değindi:

"Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat öncesi son antrenmanını burada yapması ve ardından şampiyon dönmesi sporcularımızı çok motive etti. Sporcular antrenmanlara artık ayrı bir hevesle geliyor. Maçlara da bu hevesle hazırlanıyorlar. Bu durum bizi çok mutlu ediyor."

Busenaz Sürmeneli'nin notu boks salonunda duruyor

Busenaz Sürmeneli'nin Ordu'da son antrenmanını yaptığı salonda kendi el yazısıyla kaleme aldığı not yer alıyor.

Sürmeneli'nin, duvardaki aynaya asılan notunda, "Sevgili çocuklar, arkadaşlar, idmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin, bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum" sözleri yer aldı.