Siyah-kırmızılı ekip, ligin 21. haftasında ağırladığı Altınordu'yu 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyeti adeta unuttu. Bir sonraki hafta Ekol Göz Menemenspor'a 3-1, 23. hafta ise lider Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor, 24. haftada da Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi.

Eskişehir temsilcisi, 25. hafta konuk ettiği Akhisarspor'a 2-1, sonraki hafta Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Ligin 27. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'dan 1-1'lık skorla 1 puan almayı başaran Eskişehirspor, sonraki hafta sahasında Adana Demirspor'a 4-1 yenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen lig, normalleşme süreciyle 29. haftada yeniden başladı. O hafta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Eskişehirspor maçı 1-0 kaybetti. Eskişehir temsilcisinin, 30. hafta sahasında misafir ettiği Altay'la 2-2 berabere kalmasıyla TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Genç futbolculardan oluşan kadrosuyla ligde mücadele eden siyah-kırmızılılar, 31. haftada deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 3-0, 32. haftada da sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.

Son 11 maçta 9 kez mağlup olan Eskişehirspor, 2 kez berabere kaldı. Bu maçlarda kalesinde 24 gol gören siyah-kırmızılılar, rakip ağları ise 6 kez sarsabildi.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan Eskişehir temsilcisi, 33. haftada 11 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak.