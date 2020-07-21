TFF'den yapılan açıklamada, "Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Süreyya Ulusoy'a Allah'tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Süreyya Ulusoy'un cenazesi yarın Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.