Haber Giriş: Kaynak: AA
Bisiklette yeni sezonun açılışı ertelendi
Türkiye Bisiklet Federasyonu, yeni sezon açılışının 30 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen yeni sezon açılışı, yaşanan vaka artışları nedeniyle Sağlık Kurulunun görüşleri doğrultusunda 30 Ağustos 2020 tarihine ertelenmiştir." denildi.
Yeni bisiklet yarışı takviminin, ilerleyen tarihlerde yapılacak değerlendirmeler sonucu kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
Etiketler: bisiklet sezonuSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 14:33
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