Bordo-mavili takımın altyapısında görev yaptığı dönemde önemli oyuncuları A takıma kazandıran eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

"Altyapıda torpille futbolcu oynatılıyor"

Tekelioğlu, "Kurtuluş altyapıda" söyleminin sadece sözde kaldığını, içinin son dönemlerde ülke genelinde hiçbir zaman doldurulamadığını savunarak, "Altyapıda belirli yerlerden gelen baskı sonucu torpille futbolcu oynatılıyor. Yeteneğin torpili olur mu?" ifadesini kullandı.

"Asıl önemli olan korkmadan genç oyunculara şans vermesidir"

Tekelioğlu, Türk futbolunda özellikle de ekonomik anlamda sıkıntıların arttığı bu dönemde kurtuluşun altyapıda olduğuna dikkat çekti.

"Yetiştirilip üst takıma çıkarılan her isim, kulübü geleceğe sağlam adımlarla taşır ama altyapının sağlam ilerleyebilmesi için rahmetli Özkan Sümer hocamızın çalışma prensiplerini uygulamaktan, yönetimlerin bunu kabullenmesinden başka çare yok. Trabzonspor'da altyapının mimarı Özkan Sümer'dir. Bunu sürdüren, mesela altyapıda bireysel antrenman başlatan isimdir. Trabzonspor efsanesinin Türk futboluna yerleşmesinde katkısı olan kişidir. Asıl önemli olan, A takıma geçince de korkmadan genç oyunculara şans vermesidir. A takımdayken, altyapıdaki yeteneklerin isimlerini, doğum tarihlerini bile ezberine alırdı, o kadar yakın ilgilenirdi."

"Başarısızı göndereceksek kimse bize hesap soramazdı"

Tekelioğlu, altyapının Özkan Sümer'le başarılı olmasında "zekası, yeteneği, hırsı ve olayı sahiplenmesi"nin öneminin büyük olduğunu vurguladı.

"Ama bunları destekleyen önemli bir neden de şudur; Özkan Sümer güçlüydü ve altyapıya kimseyi karıştırmadı, kimse müdahale edemedi. Biz oradayken yöneticiler dahil birçok isim önerildi, kabul etmedik. Başarısızı göndereceksek kimse bize hesap soramazdı, zira arkamızda Sümer vardı. Şimdi kolaysa kabul etmesin antrenör, anında o gönderilir."

"Ekonomik sorunlar büyükse, altyapı daha önde olmalı"

Tekelioğlu, Trabzonspor'un altyapıda her yaş grubunda birkaç yıl önce Türkiye veya bölge şampiyonu olduğunu anımsattı.

"Biz onlardan kaç futbolcuyu A takıma çıkarttık? Önemli olan, A takım yarışırken dahi yabancı, yerli oyuncuda at başı gitmeli. Ancak ekonomik sorunlar büyükse, altyapı daha önde olmalı. Trabzonspor yetiştirmek ve bulmak zorunda. Ama Trabzon'dan ama Hopa'dan ama Diyarbakır'dan ama Mardin'den, bulmalı. Başka çaremiz yok, aksi takdirde geleceğimiz geçekten karanlık."

"Trabzonspor'un bir kez daha kendini ispat etmeye ihtiyacı vardır

Tekelioğlu, altyapının hep sıkıntılı günlerde gündeme geldiğini vurguladı.

"Dikkat edin, ne zaman altyapıya dönüyorlar? Transfer yasağında, oyuncular paralarını alamayıp isyan ettiğinde ve kadro dışı geldiğinde, izinli oyuncular dönmediğinde. Hep sıkıntılı dönemde gençlere dönüyorlar. İyi giderken bunu yapmıyorlar. Gelen, 'bana ne?' anlayışında. İşler iyi gittiği zaman ki Trabzonspor'da da öyle oldu, sıcak para, yöneticinin kulübü döndürdüğü zamanlar bitti, kimse öbür taraflara bakmadı. Ne zaman ki sıkıntıya düştü, 'Bizim özümüze dönmemiz lazım' diyorlar. Aslında bu zorlama ile değil, kulüpler kendi düşünceleriyle buna dönmeliydiler. Bunu yapabilecek kapasiteleri var, hele hele Trabzonspor'da bu geçmişte ispat edilmiş. Trabzonspor'un bir kez daha kendini ispat etmeye ihtiyacı vardır, o ispatın da parası pulu olmaz. Önemli olan buradan çıkabilmek, buradan dönmek. Onun için de kendine bir kota koyması lazım. Kesinlikle transfere bir 'dur' demesi lazım."