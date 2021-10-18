Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu Emin Kar 61 yaşında yaşamını yitirdi.
Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.
Etiketler: Samsunspor Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Avrupa maçlarında 'iklim değişikliği' farkındalığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz