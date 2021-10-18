Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Altay zirveden uzaklaştı
Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 yenildikten sonra dün evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'ın zirveyle arasındaki puan farkı açıldı.
Yüksek tempoda oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Altay, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen istekli oyunuyla tam not aldı.
Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından futbolculara moral vererek takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı.
Altay'ın Bamba ile attığı golü elle müdahale, siyah-beyazlı takıma verdiği penaltıyı ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal eden Hakem Suat Arslanboğa günün en çok konuşulan ismi oldu.
Son Haberler
- 12:37
- 12:34
- 12:33
- 12:24
- 12:23
Sıradaki Haber
Göztepe 4 maç sonra kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz