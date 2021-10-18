Yüksek tempoda oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Altay, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen istekli oyunuyla tam not aldı.

Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından futbolculara moral vererek takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı.

Altay'ın Bamba ile attığı golü elle müdahale, siyah-beyazlı takıma verdiği penaltıyı ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal eden Hakem Suat Arslanboğa günün en çok konuşulan ismi oldu.