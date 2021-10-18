UEFA ve Avrupa Komisyonu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortak bir çalışmaya imza attı.

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı reklam filminde iklim değişikliğiyle mücadelede günlük hayatta atılabilecek basit adımlar gösteriliyor. Bununla birlikte farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Eski Portekizli futbolcu Luis Figo, "Bu gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir konu değil şimdi bir araya gelmeli ve harekete geçmeliyiz" sözleriyle iklim mücadelesine çağrı yapıyor.

İklim değişikliğine farkındalık

Televizyon, sosyal medya ve stadyum ekranlarında oynatılacak videoda dört isim, günlük hayatımızdaki basit değişikliklerin iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor.

Efsane İtalyan kaleci Gianlugi Buffon'un da yer aldığı filmi dünyada ilgi görüyor. Buffon , "Her taraftarın iklimin korunmasında katkıda bulunması büyük bir etki oluşturacaktır" ifadeleriyle mesajları yer alıyor.