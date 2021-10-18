Avrupa maçlarında 'iklim değişikliği' farkındalığı
UEFA ve Avrupa Komisyonu, iklim değişikliğine karşı ortak bir çalışmaya imza atıyor. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarının oynadığı reklam filmi bu hafta oynanacak Avrupa maçlarında yayınlanarak farkındalık oluşturulacak.
UEFA ve Avrupa Komisyonu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortak bir çalışmaya imza attı.
Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı reklam filminde iklim değişikliğiyle mücadelede günlük hayatta atılabilecek basit adımlar gösteriliyor. Bununla birlikte farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
X UEFA and the @EU_Commission have teamed up to kick off #EveryTrickCounts – a new campaign in which @gianluigibuffon, @LuisFigo and sisters @delphsix and @estellecascari1 turn their skills against climate change.#EUGreenDeal #Respect— UEFA (@UEFA) October 18, 2021
Eski Portekizli futbolcu Luis Figo, "Bu gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir konu değil şimdi bir araya gelmeli ve harekete geçmeliyiz" sözleriyle iklim mücadelesine çağrı yapıyor.
İklim değişikliğine farkındalık
Televizyon, sosyal medya ve stadyum ekranlarında oynatılacak videoda dört isim, günlük hayatımızdaki basit değişikliklerin iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor.
Efsane İtalyan kaleci Gianlugi Buffon'un da yer aldığı filmi dünyada ilgi görüyor. Buffon , "Her taraftarın iklimin korunmasında katkıda bulunması büyük bir etki oluşturacaktır" ifadeleriyle mesajları yer alıyor.
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