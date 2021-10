UEFA ve Avrupa Komisyonu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortak bir çalışmaya imza attı.

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı reklam filminde iklim değişikliğiyle mücadelede günlük hayatta atılabilecek basit adımlar gösteriliyor. Bununla birlikte farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

X UEFA and the @EU_Commission have teamed up to kick off #EveryTrickCounts – a new campaign in which @gianluigibuffon, @LuisFigo and sisters @delphsix and @estellecascari1 turn their skills against climate change.#EUGreenDeal #Respect