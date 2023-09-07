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Spor
İHA 07.09.2023 20:29

Ermenistan Teknik Direktörü Petrakov: Karşılaşma bizim için çok önemli

Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, 8 Eylül Cuma günü oynanacak Türkiye maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Ermenistan Teknik Direktörü Petrakov: Karşılaşma bizim için çok önemli
[Fotograf: İHA]

Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, 8 Eylül Cuma günü oynanacak Türkiye maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın akşam saat 21.45’te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Ermenistan mücadelesi için iki takımın oyuncuları da Eskişehir’e geldi.

Karşılaşma öncesinde Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov ve orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Yarınki karşılaşma bizim için çok önemli"

Teknik Direktör Oleksandr Petrakov, basın toplantısında birkaç ay önceki Türkiye maçına göre farklı taktik olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermek istemedi.

"Yarınki karşılaşma çok önemli. Türkiye yarın kazanırsa yüzde 90 finale gitme olasılığını sağlayabilecek. Bizi daha 5 maç bekliyor. Bunları da oynamalıyız. Tigran Barseghyan’ın sakatlığının büyük bir olumsuzluk oluşturacağını zannetmiyorum. Gelmeden önce konuştuk ve tedavi olmasını önerdim. Uzun yıllardır milli takımımızda fakat yerini doldurabilecek oyuncularımız var. Türkiye Milli Takımı’nda genel olarak çok iyi oyuncular var. Özellikle Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu’nun oyununu beğeniyorum."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Burada tribünlerin dolu olması bizi etkilemeyecek"

Ermenistan Milli Takımı orta saha futbolcusu Eduard Spertsyan da yaptığı açıklamada tribünlerden etkilenmeyeceklerini belirtti.

"Hepimiz bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şuan 2. sırada bulunuyoruz. O yüzden bizim için çok önemli bir maç. Genelde futbolcular tribünlerin dolu olmasından yanadır. Burada tribünlerin dolu olması bizi etkilemeyecek. Oyun planlarımız hazır. Planları uygulayarak oyunumuzu oynayacağız."

Ermenistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Ermenistan Milli Takımı, 8 Eylül Cuma akşamki maç öncesi son antrenmanını Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.

Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

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