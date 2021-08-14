Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard, 34 ve 70. dakikalarda Erling Haaland ve 58. dakikada Giovanni Reyna attı.

Konuk takımın golleri ise 27. dakikada Felix Passiack (kendi kalesine) ve 86. dakikada Jens Hauge'den geldi.

Borussia Dortmund kariyerinde tüm kulvarlarda 60 maçta 60 gollük performans sergileyen Norveçli yıldız Haaland, yeni sezona da iki golle başladı.