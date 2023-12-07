Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2. gün maçları tamamlandı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, B Grubu'nda günü maç yapmadan tamamladı.

Organizasyonda A Grubu'nda İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia, Itambe Minas'ı 3-0 yendi. B Grubu'nda ise Brezilya temsilcisi Sada Cruzeiro Vole, Japonya ekibi Suntory Sunbirds'i 3-2 yendi.

B Grubu'nda Suntory Sunbirds yenilmesine rağmen puanını 4'e yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Kupada yarın Sada Cruzeiro Vole'yle karşılaşacak Halkbank, rakibini 3-1 ya da 3-0 yenerse yarı finale çıkacak. Halkbank, iki set kaybetmesi durumunda organizasyona veda edecek.

Şampiyonada grup maçlarının son gününde yarın TSİ 14.30'da Halkbank-Sada Cruzeiro Vole, 18.00'da ise Sir Sicoma Perugia-Ahmedabad Defenders (Hindistan) karşılaşmaları oynanacak.