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Spor
AA 07.12.2023 20:59

Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2. gün maçları tamamlandı

Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci gün maçları oynandı.

Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2. gün maçları tamamlandı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, B Grubu'nda günü maç yapmadan tamamladı.

Organizasyonda A Grubu'nda İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia, Itambe Minas'ı 3-0 yendi. B Grubu'nda ise Brezilya temsilcisi Sada Cruzeiro Vole, Japonya ekibi Suntory Sunbirds'i 3-2 yendi.

B Grubu'nda Suntory Sunbirds yenilmesine rağmen puanını 4'e yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Kupada yarın Sada Cruzeiro Vole'yle karşılaşacak Halkbank, rakibini 3-1 ya da 3-0 yenerse yarı finale çıkacak. Halkbank, iki set kaybetmesi durumunda organizasyona veda edecek.

Şampiyonada grup maçlarının son gününde yarın TSİ 14.30'da Halkbank-Sada Cruzeiro Vole, 18.00'da ise Sir Sicoma Perugia-Ahmedabad Defenders (Hindistan) karşılaşmaları oynanacak.

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