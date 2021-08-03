Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

İkinci yarı da farkı açan Slovenler, üçüncü periyodu 66-54, maçı da 94-70 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Son Avrupa şampiyonu Slovenya, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Slovenya'nın NBA oyuncuları Zoran Dragic ile Luka Doncic, ülkelerini yarı finale taşıyan isimler oldu. Dragic, 27 sayı, 4 asist, 6 ribaunt, Doncic ise 20 sayı, 11 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

Almanya'da Maodo Lo 11, Niels Giffey 10 sayı üreterek çift hanelere ulaştı. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Danilo Barthel ise müsabakayı 7 sayıyla tamamladı.

Fransa 21 yıl sonra yarı finalde

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu İtalya'nın 25-20'lik üstünlüğüyle geçilirken, Fransa soyunma odasına 43-42 önde gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

Üçüncü çeyreği 64-54 önde tamamlayan Fransa, maçı da 84-75 kazandı ve yarı finalde Slovenya'nın rakibi oldu.

2000 Sydney'den final oynayan Fransa, olimpiyatlarda 21 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Fransa'nın NBA yıldızları galibiyette başrol oynadı. Rudy Gobert 22 sayı, 9 ribaunt, Evan Fournier 21 sayı, 4 asistle mücadele etti. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nando de Colo ise 4 sayı ve 7 asistle tamamladı.

İtalya'da ise Simone Fontecchio'nun 23 sayısı, Danilo Galinari'nin ise 21 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Achille Polonara ise 15 sayı, 7 ribauntla ülkesi İtalya'ya katkı verdi.

ABD, İspanya'yı yendi

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu İspanya'nın 21-19'luk üstünlüğüyle geçilirken, taraflar ilk yarı soyunma odasına 43-43'lük eşitlikle gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

İkinci yarı da Kevin Durant'le farkı açmaya başlayan ABD, üçüncü periyodu 69-63, maçı da 95-81 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 10. kez olimpiyatlarda yarı finale kalmayı başardı. İspanya ise 2004 Atina'dan sonra ilk kez olimpiyatta yarı final göremedi.

Karşılaşmanın en skorer ismi İspanya'nın NBA yıldızı Rick Rubio oldu. Rubio'nun 38 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

ABD'nin yıldızı Kevin Duran ise maçı 29 sayıyla tamamladı. Tamamı NBA yıldızlarından oluşan ABD, yarı finalde Avustralya-Arjantin maçının galibiyetle karşılaşacak.

Son yarı finalist Avustralya

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu Arjantin'in 22-18'lik üstünlüğüyle geçilse de soyunma odasına Avustralya 39-33 önde gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

Üçüncü çeyreği de 60-48 önde geçen Avustralya, son çeyrekte farkı daha da açarak sahadan 38 sayı farkla 97-59'luk galibiyetle ayrıldı.

2016 Rio'da da yarı final oynayan Avustralya, bir kez daha son 4'e kaldı ve ABD'nin rakibi oldu. Tarihinde 5. kez yarı finale çıkan Avustralya, daha önceki 4 kez finale çıkma şansını da kaybetmiş ve hep olimpiyat dördüncüsü olmuştu. Diğer yarı finalde ise Slovenya ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmanın en skorer ismi Avustralya'nın NBA yıldızı Patty Mills oldu. Mills maçı 18 sayıyla tamamladı.

Arjantin'de ise Nicolas Laprovittola'nın 16, Gabriel Deck'in de 12 sayısı farklı yenilgiyi engelleyemedi.