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Spor
AA 02.10.2023 12:40

Erkek basketbolunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da sahne alacak

Erkek basketbolunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek 40. takım, FIBA Avrupa Kupası'nda 4 Ekim'de ilk eleme grubu maçına çıkacak Manisa Büyükşehir Belediyespor olacak.

Erkek basketbolunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da sahne alacak
[Fotograf: AA]

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu eleme maçları 3 Ekim Salı günü başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'in yer alacağı grup müsabakaları Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak.

Tüm karşılaşmaların saat 19.00'da başlayacağı grupta yarın Porto-Nevezis, 4 Ekim Çarşamba günü Nevezis-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 5 Ekim Perşembe günü de Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto maçları oynanacak.

Toplam 7 grupta oynanacak elemelerde liderlerin yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden 20 takım da yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edebilecek. Bunların içinde organizasyonda yer almayı istemeyen ekiplerin yerine FIBA Avrupa Kupası eleme gruplarını ikinci sırada tamamlayacak takımlara hak verilecek.

Türk basketbolunu Avrupa'da ilk temsil eden takım, 1958 yılında Modaspor oldu. Şampiyonlar Kupası C Grubu'nda yer alan Modaspor, 4 Nisan 1958'de yapılan maçta, Yugoslavya'nın ASK Olimpija takımına İstanbul'da 74-67 yenildi. Modaspor, rövanşta da rakibine 86-45 kaybetti.

2023-2024 sezonuna kadar 39 Türk takımının yer aldığı Avrupa'da Türk temsilcileri, 19 kez finale kalırken, 8'inde şampiyonluk yaşadı. Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez kupa kazandı.

Geride kalan sezonlarda Avrupa'da en fazla maça çıkan takım, 801 müsabaka oynayan Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes'i 560 maçla Fenerbahçe, 356 maçla Galatasaray ve 310 maçla Beşiktaş takip etti.

Bu sezon FIBA Avrupa Kupası elemelerinde mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa kupaları tarihinde sahne alacak 40. Türk temsilcisi olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk eleme maçını, 4 Ekim Çarşamba günü Manisa'da oynayacak. Organizasyonda direkt gruplarda yer alacak Bahçeşehir Koleji ise ilk maçını 18 Ekim Çarşamba günü yapacak.

Avrupa'da bu sezon 11 takım Türkiye'yi temsil edecek

Bu iki takım dışında, bu hafta başlayacak organizasyonlarda, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş ile Türk Telekom yer alacak.

Bursaspor İnfo Yatırım, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ 17 Ekim Salı günü başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türk basketbolunu Avrupa'da temsil eden takımlar kendi aralarında ise 85 maça çıktı.

Türk takımlarının Avrupa karnesi

Türk ekiplerin bu sezona kadar Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar şöyle:

Takımlar O G M B
Aliağa Petkim 2 0 2 0
Altınordu 4 0 4 0
Anadolu Efes 801 455 346 0
Antalya BŞB 4 2 1 1
Bahçeşehir Koleji 57 34 23 0
Banvit (Teksüt Bandırma) 209 118 90 1
Beslen Makarna 4 1 3 0
Beşiktaş 310 156 151 3
Bursaspor 51 22 29 0
Büyük Kolej 8 1 6 1
Büyükçekmece Basketbol 30 20 10 0
Çukurova Üniversitesi 18 7 11 0
Darüşşafaka 243 113 130 0
Eczacıbaşı 54 21 33 0
Fenerbahçe 560 320 240 0
Galatasaray 356 163 191 2
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 87 50 37 0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 26 13 13 0
İTÜ 20 5 15 0
Kombassan Konya 12 7 5 0
Meysuspor 10 6 4 0
Moda 2 0 2 0
Muhafızgücü SK 2 1 1 0
Nasaş Gençlik 4 3 1 0
Olin Edirne 6 2 4 0
Paşabahçe 10 5 5 0
Pınar Karşıyaka 255 135 118 2
Sakarya Büyükşehir Belediyespor 8 3 5 0
Şekerspor 4 2 2 0
TED Ankara Kolejliler 38 22 16 0
Tekelspor 4 1 3 0
TOFAŞ 210 107 103 0
Trabzonspor 34 23 11 0
Tuborg Pilsener 37 23 14 0
Türk Telekom 286 161 125 0
Uşak Sportif 32 14 18 0
Ülkerspor 226 103 122 1
Yenişehir 2 0 2 0
Ziraat Fakültesi 2 0 2 0
TOPLAM 4028 2119 1898 11
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