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Spor
AA 02.10.2023 12:20

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası, 3 Ekim Salı günü başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanacak
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası, yarın ve 4 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

3 Ekim Salı:

19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Galatasaray

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere)

22.00 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz)

4 Ekim Çarşamba:

19.45 Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)

22.00 Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

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