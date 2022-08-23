A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarını bitirdik. Bu akşam son antrenmanımızı yapacağız. Sonra da tamamen resmi maçlara odaklanacağız. Çok zor bir sürece giriyoruz. Öncelikle Dünya Kupası elemelerindeki ikinci grup elemeleri başlıyor. Çok zorlu bir fikstürümüz var. İlk maçta Letonya ile karşılaşacağız. Oldukça zorlu bir maç. Letonya takımında Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) üç oyuncu olacak. Uzun yıllar sonra ilk kez Porzingis de takıma dahil oldu ve hazırlık maçlarında oynadı. Bertans kardeşler ve Avrupa Ligi'nde de oynayan tecrübeli oyuncuları olan bir takım. Hemen ardından pazar akşamı burada Sırbistan ile gruptaki ikinci maçı oynayacağız. Salı günü de Avrupa Şampiyonası ilk etabı için Gürcistan'a gideceğiz."

A Milli Basketbol Başantrenörü Ergin Ataman: Sırbistan maçı Türk izleyicileri ve benim açımdan enteresan bir mücadele olacak. Uzun yıllar sonra Micic ve Larkin karşı karşıya olacak. pic.twitter.com/v2XsTGvSGt — TRT Spor (@trtspor) August 23, 2022

Ataman, her maçın büyük önem taşıdığı bir döneme girdiklerini vurguladı.

"Takım olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İyi olduğumuz yönler var, eksiklerimiz hala var. Özellikle savunma anlamında tam olarak istediğimiz seviyede değiliz ama hücumda topu iyi paylaşıp hızlı oynayıp özellikle Cedi ve Furkan gibi skorer oyuncularımızı devreye sokarak yüksek sayılar atabiliyoruz. Larkin'in de devreye girmesiyle iddialı bir şekilde sezonun resmi maç bölümüne başlıyoruz. Bizim için önemli bir turnuva olan Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz. Avrupa'daki güç sıralamasında otoriteler bizi 6. sırada gösteriyor ama bunların hepsi kağıt üstünde. Biz bu sıralamanın üstüne çıkmaya çalışacağız. Türkiye'ye, Türk halkına layık, mücadele eden, sahada şartlar ne olursa olsun geri adım atmayan, son topa kadar savaşan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunu, buradaki hazırlık maçlarında da gördük. Yeniden bir heyecan olduğunu gördük. İnşallah bu heyecanı yeniden Türkiye'ye kazandırırız."

[Fotoğraf: İHA]

Ataman, taraftarların, Dünya Kupası elemelerinde 28 Ağustos Pazar günü Sırbistan'ı ağırlayacakları maça büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

"Biletler tükenmek üzere. Taraftarın desteği çok önemli. Saha içinde her pozisyondaki mücadelemizi taraftarla birlikte yapmalıyız. Sırbistan tam kadro geliyor. NBA'de en değerli oyuncu seçilen Jokic kadroda. Micic, Kalinic ve Bjelica kadroda. Gerçekten çok kuvvetli bir takım ama biz de iyi bir takımız. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Şu anda yeni oluşan gruba biz iki galibiyetle geldik. Sırbistan sadece bir galibiyetle bu gruba geldi. Önemli oyuncuları yoktu ama şimdi tam kadro geliyorlar. Türk sporseverler için de Micic ve Larkin'in karşı karşıya gelmesi açısından enteresan bir mücadele olacak."

Melih Mahmutoğlu'ndan taraftara çağrı

A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Ağustos Pazar günü Sırbistan'ı ağırlayacakları karşılaşma için Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.

"İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bormio'da kampla başladık. İstanbul ve Yunanistan'da hazırlık maçları oynadık. Dünya Kupası elemelerinde iki önemli ve zor maçımız var. Sonrasında Avrupa Şampiyonası maçlarına çıkacağız. Bu dönem, tüm takımın yeniden kaynaşması ve Ergin ağabeyin neler istediğini daha iyi anlama konusunda bizim için verimli geçti. Çok şükür ciddi bir sakatlığımız yok. Son maçta Yiğitcan sakatlandı ama o da iyi durumda."

[Fotoğraf: İHA]

Mahmutoğlu, Letonya ve Sırbistan ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçlarını kazanacak güçte olduklarını vurguladı.

"Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Letonya maçı var. Zorlu geçecektir. Üstüne burada Sırbistan ile karşılaşacağız. O da aynı değerde zor maç olacak. Letonya, Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) oyuncuların da gelmesiyle kaliteli bir takıma sahip. Kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Oraya gidip umarım en iyi şekilde ülkemize galibiyetle döneriz. Sonrasında umarım pazar günü heyecanla beklediğimiz Sırbistan maçında güzel bir performans sergileriz. Grupta bizim altımızdalar. Kazanmak istiyoruz. Pazar günü taraftarımızı maça davet ediyorum. Türkiye Milli Takımı, taraftarıyla çok daha iyi oynayan, doğruları yapan, savaşan bir takım. İnşallah burada Sırbistan karşısında iyi oynayarak galibiyete ulaşırız." diye konuştu.

Elemelerdeki iki maçın ardından Avrupa Şampiyonası'na moralli ve hazır gitmeyi amaçladıklarını kaydeden milli takım kaptanı, grup aşamasında başarılı olarak Berlin'deki finallere kalmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir : Mutlu Demirtaştan

TBF ile TotalEnergies arasında sponsorluk anlaşması yenilendi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile akaryakıt şirketi TotalEnergies arasında sponsorluk anlaşması 3 yıl daha uzatıldı. Yapılan anlaşmayla TotalEnergies, 2025'e kadar milli takımlar sponsoru oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, Anadolu Efes ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, erkek ve kadın milli takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Bahar Çağlar Ökten, TBF yöneticileri, TotalEnergies temsilcileri katıldı.

Hidayet Türkoğlu, imza töreninde açıklamada bulundu.

"Milli formayı taşımak her zaman bir onur ve milli sorumluluktur. Millilerimizi destekleyen markalar bizim en değerli yol arkadaşımız olmaktadır. 2019'da başlayan anlaşmamızı yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Bunu sadece maddi bir destek olarak görmüyoruz. Total, geçirdiği dönüşüm ve yaklaşımıyla temiz enerji ve sürdürülebilirlik alanında öncü bir kurum olmuştur. Basketbolun birleştirici gücü, olumlu enerjisi ve rekabet azmiyle birlikte Total Enerji'nin sürdürülebilir vizyonu iki markaya da güç katmaktadır. Total enerji istasyonlarına aramıza 'hoş geldin' diyorum. Erkek ve kadın milli takımlarımıza bu yaz oynayacakları maçlarda başarı diliyorum."

Yüksel Yılmaz ise basketbol milli takımları ile 2019'da başlayan sponsorluk anlaşmasını 2025'e kadar uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"Dünyada enerji kavramı değişiyor. Oyak enerji şirketleri olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek istiyoruz. Üretimin, büyümenin, ısınmanın, aydınlatmanın kaynağı enerjiyse insanın yaşam enerjisini yükselten enerji de spordan geliyor. Milli takımlarımızın başarıları sayesinde hem ülkemiz vatandaşlarının basketbola ilgisi artırıyor hem de yaşam enerjimiz yükseliyor. Dolayısıyla spor ve enerji yan yana yürüyen kavramlar. Bu iş birliğinde olmaktan ve milli takımların yanında yürümekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum."