Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geleneksel okçular Zafer Kupası'nda yarışacak
[Fotograf: AA]
Zafer Kupası Yıldızlar Gençler Açık Hava Puta Koşusu, 26-28 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenecek.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorisinde 14-17 yaş aralığında 400 civarında sporcu yarışacak.
Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.
28 Ağustos'ta yapılacak final atışları sonrası kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için Kütahya Ok Meydanı'nda madalya töreni düzenlenecek.
Etiketler: Okçuluk
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