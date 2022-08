Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague’de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Oyuncunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nick Calathes’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Nick Calathes'in, hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.

