Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaştı.

Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.

ERAY'DAN GÜMÜŞ MADALYA!



Eray Şamdan, final mücadelesinde Steven Da Costa'ya mağlup oluyor, ülkemize #Tokyo2020'nin 7. madalyasını getiriyor!



Tebrikler ve teşekkürler Eray! pic.twitter.com/x3GvMhEyHC — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021

Fransız sporcu ise altın madalya elde etti.

Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Olimpiyat ikincimiz Eray Şamdan:



"Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Burada başarılarımızla vatandaşlarımızın gönlüne biraz bile su serpebildiysek ne mutlu bize. Onları gururlandırabildiysek ne mutlu bize!" pic.twitter.com/mli9kbzqUe — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

Eray Şamdan, yarı final maçında karşılaştığı Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Eray, A Grubu ilk karşılaşmasında Azerbaycan’dan Firdovsi Farzaliyev’i 7-1 mağlup etmişti.

İkinci mücadelesinde Kazakistan’dan Darkhan Assadilov’a 6-2 mağlup olan Eray, üçüncü maçında ise Mısır’dan Ali Elsawy’i 4-1'lik skorla geçmişti. A Grubu dördüncü karşılaşmasında Japonya’dan Naoto Sago’yu 2-1 yenen Eray, 6 puanla grubunu 2. sırada bitirmişti.