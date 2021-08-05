Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

FİNALDEYİZ! KARATE TARİHİMİZDE BİR İLK!



Milli karatecimiz Eray Şamdan, yarı finalde rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı mağlup ediyor ve finale çıkıyor! pic.twitter.com/rZX5MXdeXM — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021

Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven Da Costa oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.