Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eray Şamdan Tokyo'da finalde
Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükseldi.
Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı.
Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.
FİNALDEYİZ! KARATE TARİHİMİZDE BİR İLK!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021
Milli karatecimiz Eray Şamdan, yarı finalde rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı mağlup ediyor ve finale çıkıyor! pic.twitter.com/rZX5MXdeXM
Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven Da Costa oldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.
Eray'ın finale gittiği anları spikerimiz Hünkar Mutlu Tokyo'dan böyle anlattı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2021
"Mükemmelsin, harikasın!" pic.twitter.com/PD08aDxLdm
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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