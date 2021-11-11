Türkiye Eskrim Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım, ana tablo mücadelesinde 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 11.45'te İranlı sporcu Ali Pakdaman ile karşılaşacak.

Milli sporcu Muhammed Anasız, Grand Prix'ye 85. sıradan veda etti. Yarın başlayacak kadınlar mücadelesinde Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse ve Iryna Shchukla ana tabloya kalmak için piste çıkacak.