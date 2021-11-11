Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enver Yıldırım Orleans'ta ana tabloda
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın Orleans kentinde bugün başlayan Grand Prix'de piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.
Türkiye Eskrim Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım, ana tablo mücadelesinde 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 11.45'te İranlı sporcu Ali Pakdaman ile karşılaşacak.
Milli sporcu Muhammed Anasız, Grand Prix'ye 85. sıradan veda etti. Yarın başlayacak kadınlar mücadelesinde Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse ve Iryna Shchukla ana tabloya kalmak için piste çıkacak.
Etiketler: Fransa Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcular
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