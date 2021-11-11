"2021-2022 sezonunda 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren voleybol müsabakaları aşağıdaki şartlar dahilinde yüzde 100 seyirci ile oynanacaktır. Salgında yaşanan gelişmelere bağlı olarak resmi makamların alacağı kararlar doğrultusunda bu oran artırılabilir, azaltılabilir veya iptal edilebilir.

Müsabakalara misafir takım seyircisi alınması konusunda İl Spor Güvenlik Kurulu Kararları da uygulanacaktır. Protokol tribününde her takımın en fazla yirmi (20) kişiden oluşan yönetici ve mensuplarının liste ile müsabakayı izlemesine müsaade edilecektir.

Müsabakaları izlemek üzere T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış ya da en fazla 48 saat öncesine kadar PCR sonucu negatif olan kişiler seyirci olarak salona alınacaktır. Protokol listelerinde kayıtlı olan kişiler de bu kurallara tabidir. Müsabakalara biletsiz seyirci alınmaması için ev sahibi kulüpler gerekli tedbirleri alacaktır. Önemle duyurulur."