Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbol Erkek Milli Takımı yarı finalde yenildi
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'ya 4-1 yenildi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, yarı final maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Ukrayna, karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Ukrayna, 12 Kasım Cuma günü finalde Litvanya ile Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Türkiye ise üçüncülük maçına çıkacak.
Golbol Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Ukrayna'ya 4-1 mağlup olarak final şansını kaybetti.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 11, 2021
Takımımız, bronz madalya mücadelesi verecek. pic.twitter.com/zue1qz168A
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