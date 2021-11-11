Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konuşan Kenan Koçak, takımımın büyük bir konsantrasyonla hedefe odaklandığını belirtti.

"Atmosfer çok iyi. Oyuncu kardeşlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Konsantre olmuş durumdalar. Motivasyonumuz yüksek durumda. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız."

"Oyuncular ve teknik ekip aynı hedefin peşinde"

Koçak, tüm ekibin aynı hedef doğrultusunda ilerlediğine vurgu yaptı.

"Saygı her şeyden öncedir. Oyuncu kardeşlerimiz hepsi değerli futbolcular. Hepsiyle birebir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularla aynı hedefin peşindeyiz. Onun doğrultusunda çalışıyoruz. Atmosfer ve iletişimimiz çok iyi. Bu tabii oyuncuların karakterine bağlı."

"İki maça da galibiyet için çıkacağız"

Koçak, milli takımın FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hem Cebelitarık hem de Karadağ ile oynayacağı maçlar hakkında konuştu.

"İki maça da galibiyet için çıkacağız. Galibiyet için hem ofansif hem de defansif anlamda ne gerekiyorsa sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Kuntz hoca göründüğü gibi birisi"

Koçak, teknik direktör Stefan Kuntz'un iletişime çok açık birisi olduğunu söyledi.

"Stefan hocayla 20 yıl önce çalıştım. Hocanın öğrencisiydim. Teknik adam olarak ilk kez çalışıyorum. İletişimi yüksek ve pozitif birisi. Herkesi geminin içine almaya çalışıyor. Bu havayı takıma yansıtmaya çalışıyoruz. Bu havayı galibiyetlerle süslemek istiyoruz. Kuntz hoca nasıl görünüyorsa içeride de öyle birisi. İçi dışı bir. Kurallar tabii ki var, kuralların olması lazım. Bir hedefimiz var ve kurallar koyulmalı. Burada Kunt hocayı nasıl görüyorsanız içeride de öyle birisi."

"Burası benim ülkem"

Koçak, kendi ülkesinin milli takımında yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"Burası benim ülkem ve vatanım. Geleceğim son yer burası. Ülkemde görev almanın heyecanını yaşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu ülkeye layık oluruz."