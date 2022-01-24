Enis Destan, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirtti.

"Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız"

19 yaşındaki forvet, dün akşam Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı izlediğini ifade etti.

"Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun. Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız."

[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavili takımın, Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.