Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enis Destan imza için Trabzon'da
Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi.
Enis Destan, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirtti.
"Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız"
19 yaşındaki forvet, dün akşam Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı izlediğini ifade etti.
"Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun. Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız."
[Fotoğraf: AA]
Bordo-mavili takımın, Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
Son Haberler
- 12:25
- 12:14
- 12:22
- 12:16
- 12:09
Sıradaki Haber
Furkan Korkmaz attı Philadelphia 76ers kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz