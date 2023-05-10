Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği'nin dördüncüsü gerçekleştirildi

Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde yapılan organizasyona Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.

Engellilere güzel günler yaşatmak

Mehmet Ergün Turan, engelliler haftasında nitelikli etkinlikler düzenlendiklerini belirtti.

"10-16 Mayıs tarihleri bildiğiniz gibi engelliler haftası olarak kutlanılıyor. Şu an da 4'üncüsünü yaptığımız etkinlik, engelliler spor ve eğlence şenliği yapıyoruz. Hemen Haliç'in kıyısında bir kano ve kürek merkezimiz var. Gerçekten İstanbulumuzun keyifli mekanlarından bir tanesi. Bu dördüncüsü artık geleneksel hale geliyor. Özel yavrularımız ve onların aileleriyle toplumsal farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Bu özel yavrularımız pozitif enerji yayıyor. Bu havayı içimize kadar hissettik. Bu mekan atıl bir mekandı. İstanbul'un güzide mekanlarından biri haline geldi. Çok nitelikli etkinlikler yapıyoruz. Eğlenceli ve keyifli bir ortam, sevinçliyiz. Umarım onlara güzel bir gün yaşatırız. Amacımız bu farkındalığı tüm seneye yaymak."

Burhanettin Hacıcaferoğlu ise 4 yıldır aynı alanda engelliler haftasını coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

"Sporda erişebilirlik anlayışımızla engellilere ayrı bir sayfa açtık. Bugün paralimpik branşında en çok madalya alan ülkelerdeniz. Avrupa ve dünya şampiyonasında aldığımız başarılar, engelli sporuna yaptığımız yatırımla ilintili. Gençlik ve Spor Bakanlığımız engellileri sürekli desteklemeye devam edecektir. Bugün Golbol Milli Takımımız'ı dünya konuşuyor. Engelli sporunun gelişimini hep birlikte takip edeceğiz. Engelli sporcuların istihdamı konusunda da son yıllarda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Engelli bireyin, toplumdaki tüm bireyler gibi spora başlamasından istihdamına kadar her şeyi planlanıyor. Bu bir politikanın ürünüdür. Bu bağlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız sporun her alanını destekliyor. Tüm ilçelerimizde engelliler haftasını farkındalık oluşturmak adına kutlamaya devam edeceğiz."