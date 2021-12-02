Engelleriyle başa çıkmak, hayata daha sıkı tutunabilmek için spora başlayan engelliler, uluslararası organizasyonlarda göz dolduruyor.

Bu yıl turnuvalarda adından söz ettiren engelli sporcular 166 madalyayla önemli bir başarı yakaladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 2 altın

Tokyo'da 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyonda en yüksek madalya sayısına ulaştı. Tokyo 2020'de ay-yıldızlı sporcular 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya elde etti.

Masa tenisi branşında Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı altın madalya kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattılar. Yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Tokyo'da tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalya kazanan Mahmut Bozteke, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

Avrupa şampiyonasında 23 madalya

Bedensel ve görme engelli sporcular, Avrupa şampiyonasında 23 madalya elde etti. İşitme engelli sporcular ise dünya şampiyonasında 11 altın, 10 gümüş ve 14 bronz toplam 35 madalyayla tarih yazdı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Milli takım 2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kupanın yine sahibi olmuştu.

Ayrıca engelli sporcular katıldıkları diğer uluslararası turnuvalarda 41'i altın, 34'ü gümüş, 18'i bronz olmak üzere toplam 93 madalya kazandı.

Madalyaların dağılımı şu şekilde: