Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:
3 Aralık Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır
5 Aralık Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Spor Toto 1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı.
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Yasin Kol
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Murat Erdoğan
18.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan
5 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: Burak Şeker
13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Çağdaş Altay
16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor: Onur Özütoprak
6 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç
20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman