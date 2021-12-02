Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın geleceği tartışılıyor. Son 6 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ciddi bir düşüş yaşayan sarı lacivertlilerde, eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Pereira.

Milli maç arasından sonra Galatasaray derbisiyle moral bulan Fenerbahçe, olumlu havayı sürdüremedi. Avrupa Ligi’nde Olympiakos’a 1-0 yenilen sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti.

Ardından Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan Vitor Pereira’nın öğrencileri, zirveden iyice uzaklaştı.

Ali Koç henüz net bir karar vermedi

Sarı lacivertli camia ve yönetimde, Portekizli teknik adamla yolların ayrılmasına sıcak bakan önemli bir kesim bulunuyor. Birçok yeni teknik adam gündemdeki yerini korurken, Fenerbahçe'de bu anlamda somut bir adım atılmış değil.

Devre arasından önce yapılacak ani bir değişimin, takıma daha çok zarar verme ihtimalini de düşünen Başkan Ali Koç, henüz net bir karar vermedi. Koç, önemli puan kayıpları yaşanmaması halinde sezon ortasına kadar bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Diğer yandan sarı lacivertliler 25 gün içinde 5 Spor Toto Süper Lig, 1 de Avrupa Ligi karşılaşması oynayacak. Saha sonuçları, Vitor Perira'nın Fenerbahçe'deki geleceği konusunda belirleyici olacak.