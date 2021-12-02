İtalya'da savcılığın kulüplere yönelik operasyonu genişledi. Geçen hafta başlatılan soruşturma Fransa, İspanya ve İngiltere'ye de sıçradı.

Soruşturma, 20019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 62 transferi kapsıyor. İtalyan basınına göre transferde usulsüzlük yaptığı iddia edilen 18 kulüp arasında Juventus'un yanı sıra Barcelona,

Manchester City, Lille ve Marsiya'da var. Miralem Pjanic'in Juventus'tan Katalan ekibine transferinin de savcılık tarafından incelendiği öne sürülüyor.

Kamuoyu, futbol dünyasını yakından ilgilendiren bu soruşturmadan geçen hafta İtalyan polisinin Juventus'un ofislerine baskın yapmasıyla haberdar olmuştu.

İtalyan savcılığı soruşturmada adı geçen kulüpleri belgelerde usulsüzlük yaparak transferlerden haksız kazanç elde etmekle suçluyor.