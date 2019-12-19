KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.

Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon avro değerle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ikinci sırayı aldı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, ''Kylian Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Real Madrid'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA