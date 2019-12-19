Sezon başında yapılan transferlerden istediği verimi alamayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında kadro değişimine gidecek.

Seri, Nzonzi, Emre Mor, Lemina ve Andone'yi kiralayan sarı - kırmızılı takımda, bu oyunculardan sadece Gabonlu oyuncu beklentileri karşıladı.

Satın alma opsiyonu 16 milyon euro olan Lemina için ise sezon sonuna kadar beklenecek.

Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yolların ayrılması kesinleşti.

Devre arasında gidecekler listesine Jean Michael Seri de eklendi.

Emre ve Andone'nin durumu belirsiz

Emre Mor ve Florin Andone'nin durumu ise şu an için belirsiz.

Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından 1 yıllığına kiralanan Emre, forma giydiği 16 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Oynadığı futbolla da ışık vermeyen genç futbolcunun devre arasında gönderilmesi bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle ancak Mart ayında sahalara dönebilecek olan Andone için de henüz karar verilmedi.

Galatasaray, devre arasında forvet takviyesi yapabilirse 26 yaşındaki futbolcuyla da yollar ayrılacak.

Finansal Fair Play çerçevesinde satmadan oyuncu alamayan Galatasaray, Belhanda'ya gelecek teklifleri değerlendirecek.

Sarı kırmızılılar ayrıca Mariano'yla da vedalaşmayı planlıyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın ise sözleşmesi dondurularak yabancı kontenjanında yer açılacak.

Kaynak: TRT SPOR



