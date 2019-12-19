Fizik kurallarına meydan okuyor19 Aralık 2019 Perşembe 13:54 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 13:55
Cristiano Ronaldo, fizik kurallarına meydan okumaya devam ediyor. Sampdoria karşısında takımını galibiyete taşıyan Portekizli yıldız, gol vuruşunu 2 metre 56 santimetre yükseklikte yaparak imkansızı başardı.
İtalyan Ligi'nin 17'inci haftasında Juventus, Sampdoria deplasmanına çıktı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta Torino ekibi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Maurizio Sarri'nin öğrencileri, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmaya ise Cristiano Ronaldo'nun galibiyeti getiren golü damgasını vurdu.
Mücadele 1-1 devam ederken sahneye çıkan Portekizli yıldız, Alex Sandro'nun yaptığı ortada adeta havada asılı kaldı.
Kafa vuruşu yapmak için 71 santimetre zıplayan 34 yaşındaki futbolcu, topla buluştuğunda ise yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikteydi.
Cristiano Ronaldo bu müthiş golle birlikte 2019 - 2020 sezonunda ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu.
Kaynak: TRT SPOR