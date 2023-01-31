Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç orta saha oyuncusu için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa’ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum."

Emre Demir: Şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum

Emre Demir, Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

"Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum."