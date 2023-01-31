Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Onur Bulut Fenerbahçe yolunda
[Fotograf: AA]
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.
Koç, Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurguladı.
"Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek."
Etiketler: Kayserispor Transfer Haberleri Fenerbahçe
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