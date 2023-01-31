Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Koç, Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurguladı.

"Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek."