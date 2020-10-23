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Emre Can koronavirüse yakalandı
Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Can'ın semptom göstermediği ve test sonucu belli olduktan sonra karantinaya alındığı duyuruldu.
Türk asıllı Alman futbolcu, 24 Ekim'de Schalke ile oynanacak Ruhr derbisinde sahada olamayacak.
Zur Meldung https://t.co/do3aAzi5Ak— Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:31
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