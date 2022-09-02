Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
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Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde, 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Deneyimli çalıştırıcının pro lisans eğitim programının başlamasıyla, saha kenarında teknik direktör pozisyonunda yer alacağı vurgulandı.
Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 2, 2022
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Etiketler: Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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