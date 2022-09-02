Alınan bilgiye göre, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.

Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu.

Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

[Fotoğraf: AA]

İki şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Silahlı saldırının ardından yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, emniyette verdikleri ilk ifadede, olay günü alkol aldıklarını ve çok sarhoş olduklarını, hedef gözetmeden silahla ateş açtıklarını öne sürdükleri öğrenildi.

Emniyetin talebi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı.