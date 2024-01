Emre Belözoğlu'na anne tavsiyesi: Faruk Başkanı yalnız bırakma

Sarı-lacivertli takımın teknik adamı Emre Belözoğlu, yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor’la oynanan maçtan sonra çıkan olayların ardından başkent kulübünü bırakmayı düşünmediğini vurguladı.

"Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik. Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin ön görebileceği bir şey değildi. Ben bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.' dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum."

Rizespor’un açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçtan sonra Karadeniz kulübünün sosyal medyasından kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını iddia eden Belözoğlu, bu durumun çok yakışıksız olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu, kendisinin de bir ailesi olduğunu vurguladdı.

"Ailem de artık alıştı. Süreçleri güçlü yönetiyoruz ama çocuklarımız var ve bu olaylara şahit oluyorlar. Ülkemizde bazı durumlar değişti. İnsan profilleri değişti. Gençliğimde daha vicdanlı insanlar vardı, şimdi ise bir olay karşısında karşı tarafında insan olduğu unutulur hale geldi. Rizespor bir açıklama yaptı. Yaşamış olduğum dolandırıcılık olayına da dem vurmuşlar. Yakışıksız oldu. Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok. Ben Rizespor'la alakalı bir şey diyemem, belki başkanının yönetiminin bile haberi yok. Bu paylaşımı yapan kişinin hayatında ne kadar başarısı var? Ben 13 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bu konuda kısasa kısasta yaparım, kibir de. Bu paylaşımı yapan kişi hayatında ne yapmış da kendinde benle dalga geçmeye çalışacak kadar ileri gidebilecek hak görüyor. Rizespor'a yakıştıramadım. Taraftarına da asla bağlayamam, Karadeniz'i çok seviyorum."

"Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım"

Belözoğlu, paylaşımı yapan kişiye de seslendi.

"Bunu şahsileştiren kişi hayatında benle yarışamaz. Çocuklarımız, ailemiz var, onlar da bunu hak etmiyor. Biz Rizespor'la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz."

"Hakemin hatası üzerinden insanların şerefleriyle oynayamazsınız"

Genç teknik adam, jakem yönetimlerinden bir kulübün, bir teknik direktörün sorumlu tutulmaması gerektiğini vurguladı.

"Hakemin hatası kendini bağlar. Onların hatası üzerinden insanların şerefleriyle oynayamazsınız. Bize yapılan bir hakem hatasından sonra hiçbir zaman bir camiayı ya da teknik direktörü hedef almayız. Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu. Günün sonunda herkes kendi karakterinin gereğini sergiler."

"Hem Türk hem de yabancı oyuncu alacağız"

Emre Belözoğlu, transfer döneminde hem Türk hem de yerli oyuncu almak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Belözoğlu, alacakları oyuncu sayısı hakkında bir şey söylememin doğru olmadığını anlattı.

"Yönetimimiz canla başla çalışıyor. Kolay bir iş değil, ciddi rakamlar. Her kulübün, kazandığının en az üç katına ihtiyacı var. Yönetimimizin çok samimi şekilde çalıştığını görüyorum. Oyuncu sayısı fazla olmayacak belki ama niteliği yüksek, kalitesine inandığımız, hem Türk hem yabancı oyuncu alacağız. İnce eleyip sık dokuyacağız."

"Hem Mert Hakan hem de Lincoln iyi oyuncular. İstişarelerimiz oldu"

Belözoğlu, Fenerbahçe'deki futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Lincol’le ilgili soruya da yanıt verdi.

"Hem Mert Hakan hem de Lincoln iyi oyuncular. İstişarelerimiz oldu. Oyuncuların istemesi önemi. Şu an ne olumlu ne de olumsuz bir şey söyleyemem."

"Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz"

Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16'ya kaldıklarını ve sonuna kadar gitmek istediklerini belirtti. Belözoğlu, göreve geldiklerinden bu yana çok iyi bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını vurguladı.

"Burası bizi mutlu eden bir kulüp. Ankaragücü'nde beklenti büyük. Bizi çok sevdiler, ben de burayı çok sevdim. İşimiz kolay değil ama doğru yoldayız. Her maçı kazanmak için ortaya koyulan enerji değerli. Yolumuz uzun ama ümitliyiz. İnşallah taraftarımız da mutludur. Futbolculuk kariyerim geride kaldı. Mükemmel bir tecrübeydi. Başladığımdan bu yana 3 yıllık performansımızın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Her sene bir diğerinden ders çıkarıyoruz. Teknik adamlık çok keyifli bir meslek ama ülkemizde kolay değil. Hangi takım da olursanız olun beklentiler yüksek. Ankaragücü mirası olan bir kulüp. 'Kupa Beyi' diye adlandırılan bir kulüp ve bizden de beklenti var. Bu beklenti de beni besliyor. Elimizdeki gücün kıymetini bildiğimizde her takımı yenebiliriz. Kupada bizim hedefimiz. Oyuncu grubumuzun isteğini görüyorum. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gidebilecek bir takımımız var."

"Kimse bu ülkede istişareye inanmıyor"

Yabancı sayısının gelecek sezondan itibaren değişmesini de değerlendiren Belözoğlu, bu durumun teknik adamlara sorulup sorulmadığıyla ilgili de konuştu.

"Kimse bu ülkede istişareye inanmıyor. Böyle bir beklentim olmadı ama daha doğru profillerin olduğu bir süreç yaşanırsa istişare edilecektir. Kimin ne için karar verdi, bu rakamları nasıl belirliyorlar, bilmiyorum."