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Spor
İHA 19.01.2024 12:00

Okan Buruk ile Abdullah Avcı 16. kez rakip olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'de 21 Ocak Pazar günü oynanacak maçla birlikte 16. kez rakip olacak.

Okan Buruk ile Abdullah Avcı 16. kez rakip olacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka iki teknik direktörün de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerlerinde ilk olarak 29 Eylül 2014 tarihinde oynanan Gaziantepspor-RAMS Başakşehir mücadelesinde rakip oldu.

16. randevu

İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı da Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı.

Buruk ile Avcı, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

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