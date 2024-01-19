Antalyaspor ligde 3 ve 4'üncülüğü zorlayacak

Süper Lig'de başarılı bir periyot geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Pendikspor'u yenerek üst tura çıkan Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte tek hedef Konya deplasmanından 3 puanla dönmek.

"Konya deplasmanından 3 puanla döneceğiz"

Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını, kupada da tur atladıklarını belirtti.

"Trabzonspor'a karşı çok güzel bir oyun oynadık. Hani bazen spor şanssızlığı veya da top istemedi mi olmuyor. Gerçekten de çok değerli bir oyundu. Hatta Trabzon'un oyuncusu Benkovic'in kalecisinin üstünden o kurtarışı yapması, milyonda bir diyebileceğimiz şanstı. Topun her bir şekilde çarpması kaleyi bulabilirdi ama çıktı, direkten dönen toplarımız var. Güzel bir oyundu, umutlandırıcı bir durumdu bizim için. Aynı tırmanışı aynı başarıyı Allah nasip ederse Konya deplasmanında da gerçekleştirip, oradan 3 puanla döneceğiz."

"3 bölgeye transfer çalışmalarımın devam ediyor"

Başkan Boztepe, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"2 bölgeye transfer yapmayı düşünüyorduk ama özellikle Jehezkel'in gitmesinden sonra sağ kanatta da değerlendirmelerimiz başladı. Hızlı aksiyon göstereceğiz. Transfer yasağının zaten kaldırılması gerekiyor ki transfer yapabilirsiniz. Daha önceden gelen, sonuçlanan bazı mahkeme kararları da bu zamana denk geldi. Transfer yasağı kaldırılacak, zaten orada problem yok. Başarı kattıktan sonra yerli yabancı kısıtlamamız yok, yerli olmasını isteriz tabi ki."

"Ligde üçüncülüğü ve dördüncülüğü zorlayacağız"

Başkan Boztepe, daha önce ligdeki 3. takımın kendi gözünde şampiyon olduğunu söylediğini kaydetti.

"Ligdeki 1 ve 2. sıradaki takım arayı fazlasıyla açtı. Daha önce ligde 3. sıradaki takımın benim için şampiyon olacağını söylemiştim. Hala da bu iddiam geçerli. İlk 2 sıradaki takımlar makası açtı gitti. Kesinlikle 3. sıradaki takım bana göre şampiyon olmuş olacak. Biz 3-4'ü zorlayacağız. İddiamız devam ediyor."