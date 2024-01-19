Türk boksör Seren Ay Çetin dünyanın 1 numarası olma yolunda

Kadıköy Boks Kulübü'nün WBC gümüş kemer sahibi sporcusu Seren Ay Çetin, açıklamalarda bulundu. Çetin, hedefinin hep bu olduğunu dile getirdi.

"Hep söylediğim o büyük maça çıkıyorum. 15 yıldır bu maça hazırlanıyorum. Dünyanın bir numaralı ismi ile dövüşeceğim. Çünkü istediğim iki kemer de onda. Çok heyecanlıyım ve kendimden eminim."

"Tehlikeli bir rakibim"

Seren Ay Çetin, Danimarkalı rakibi Dina Thorslund'ın 20 maçta 8 nakavtı olduğunu hatırlattı.

"Benim de 11 maç 7 nakavtım var. Eminim ki 20 maçta benim 15 nakavtım olur. Ben kendisinden daha iyi olduğumu düşünüyorum. Teknik olarak daha iyi boksörüm bence. Bunu da herkese göstereceğim. Daha tecrübeli olabilir ama bütün rakiplerim benden daha tecrübeliydi. Sonuçta ben onun ilk şampiyonluğunu yaşadığı yaştayım. Aramızda 4 yaş var ve bence çok fark yok. İyi boksör ama ben de tehlikeli bir rakibim."

"Yaklaşık 1 yıldır sadece bu maçı düşünüyorum"

Seren Ay Çetin, rakibinin analizini yaptığını dile getirdi.

"Antrenörümle çok güzel bir hazırlık sürecimiz oldu. Çok önemli bir ismi, Nina Radonovic'i çağırdık buraya. Kendisinin de eski rakibi zaten. Nina Radonovic'in tecrübelerinden yararlandım. Rakibim kuvvetli ama ben de kuvvetliyim. Tehlikeli bir isim ama ben de tehlikeliyim. Bunu da kendisine göstereceğim. Bir taht kurmuş kendisine 4 yıldır 1 veya 2'nci sırada. Artık ben kendimi 3'üncü sırada görmek istemiyorum ve 1'inci sıraya yerleşmek istiyorum. Bunun için de gereken emeği verdik. Yaklaşık 1 yıldır sadece bu maçı düşünüyorum. Artık hem kemerlere hem de Dina Thorslund'a kavuşmak istiyorum."

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Çetin, Türkiye'deki profesyonel boksun gelişimi hakkında da konuştu.

"Önceden biz başka ülkelerin federasyonlarından lisans çıkarmak zorundaydık. Antrenörüm Serdar Avcı'nın desteğiyle ülkemizde federasyon kuruldu, kendisine teşekkür ediyorum. Ben bu maça Türkiye lisansı ile çıkacağım ve şampiyonluğu Türk lisansı ile kazanacağım. Bu benim için çok değerli. Benimle birlikte birçok Türk profesyonelimiz var. Çok mutlu ve gururluyuz. Çok büyük bir federasyon tarafından da destekleniyoruz. Benim de şampiyonu olduğum WBC tarafından büyük destek aldık federasyonun kurulmasında. Dünya Boks Konseyi (WBC) Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina'ya çok teşekkür ederim, Türk hakemlerine burada seminerler verdi. Hala da seminerler devam ediyor. Antrenörüm Serdar Avcı ve Oksana Semenishina'nın başarısı bu."

"WBC'nin Türkiye'de ofisinin olması bizi dünyada çok büyük bir seviyeye taşıyor"

Seren Ay Çetin, WBC'nin Türkiye'de ofis kurması hakkında konuştu.

"Aslında ülkemiz adına büyük bir başarı. Ülkemizde profesyonel boks çok yaygınlaşacak. Birçok kişi daha profesyonel boksun ne olduğunu bilmiyor. Bu sayede bu da yaygınlaşacak. Çünkü WBC çok büyük bir federasyon. Muhammed Ali'nin, Mike Tyson'ın şampiyonluk yaşadığı federasyondan bahsediyoruz. Ben de onun dünya şampiyonluğuna oynayacağım. WBC'nin Türkiye'de ofisinin olması bizi dünyada çok büyük bir seviyeye taşıyor aslında profesyonel boksta" dedi.

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Serdar Avcı: Daha önce böyle bir unvana hiçbir sporcumuz çıkmadı

Seren Ay Çetin'in, WBC International, WBC Asya gümüş ve UBO Dünya Şampiyonluğu sahibi antrenörü Serdar Avcı da açıklamalarda bulundu

"Türk tarihinde bir ilki başarıyor. Dünyanın en büyük federasyonu olan WBC'nin şampiyonluğuna çıkan ilk Türk kadın boksörü. Aynı zamanda 4 büyük federasyondan biri olan WBO'nun da dünya şampiyonluğuna çıkan ilk Türk sporcumuz. Daha önce böyle bir unvana hiçbir sporcumuz çıkmadı. Kendisine güveniyoruz, rakibi dünya şampiyonu. 2-3 kere de unvanını korumuş bir isim. Danimarka'ya, rakibinin evine dövüşmek için gidecek. Zor bir maç olacak ama zaferin bizim olacağına inanıyoruz."

"Ülkemizde WBC federasyonunu kurduk"

Serdar Avcı, Türkiye'de daha önce profesyonel boks federasyonun olmadığını dile getirdi.

"Yurt dışından lisans alıyorduk ve birçok zorlukla karşılaşıyorduk. Türk olduğumuz için lisans vermek istemiyorlardı, başka sorunlar çıkarıyorlardı ama çok şükür ülkemizde federasyonu kurduk. Resmi adı da Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu olarak geçiyor. Dünyadaki büyük federasyonlar tarafından da onaylı. Tabi bunda da en büyük desteği olan WBC Başkanı Mauricio Sulaiman'a ve Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina'ya çok teşekkür ediyoruz. Oksana Semenishina, ülkemize federasyon kurulması için referans oldu ve hakemlerimize seminerler verdirerek daha başarılı hale getirdi. Aynı zamanda biz bu federasyonu kurarken promotör Ahmet Öner de çok büyük destek oldu. Almanya'da yaşamasına rağmen Malta'ya gelerek ülkemize büyük destek oldu."

"Artık ülkemizde WBC Türkiye şampiyonluğu olacak"

Serdar Avcı, WBC Türkiye ofisi kurulmasının daha önceden hayal olduğunu kaydetti.

"WBC Amerika, İngiltere var da neden Türkiye olmasın. WBC Türkiye şampiyonluğu olması için ben elimden geleni yaptım. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman'a çok teşekkür ediyoruz. Ofis açılıyor ve artık ülkemizde WBC Türkiye şampiyonluğu olacak. Biz de dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yerimizi aldık. Yakında onları geçeceğimize de eminim."