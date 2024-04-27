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Türkiye
TRT Haber 27.04.2024 14:22

6 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

6 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli yarın parçalı yer yer çok bulutlu, iç, kuzey ve kuzeybatı bölgeleri yağışlı geçecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri üzerinde, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Aynı gün rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ayrıca, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hadisesi görülecek. 

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