Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbola veda ediyor. 39 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımda gelecek sezondan itibaren sportif direktörlük görevini yürüteceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

"Sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım. Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor."

"Maaş indirimi için talep gelmedi"

Deneyimli oyuncu, yönetimin kendilerinden maaş konusunda indirim talep etmediğini belirterek, "Bu konuda ne biz bir teklif götürdük ne de yönetim kanadı bize bu teklifi sundu." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Başkanımız Ali Koç ile bu sezon neler yapıp, yapamayacağımızı sürekli konuşuyoruz. Yönetimin şu anda tek isteği her şeyin normale dönmesi" dedi.