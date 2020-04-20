Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs salgının sonrası liglerin geleceği hakkında Milliyet Gazetesi'ne konuştu.

Ligler başlamadan önce yapılacak hazırlık sürecinin farklı olacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, en az 3 haftaya ihtiyaçlarının olduğuna dikkat çekti. Terim, "Hızlandırılmış yöntemlerle, bilimsel, fiziksel, teknik verileri harmanlayarak hazırlanacağız" dedi.

"En az kayıpla işi bitireceğiz"

Fatih Terim, futbolcuların sahada ve topla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

"En az kayıpla işi bitireceğiz. Mevcut şartlarda en idealini yapmaya çalışacağız. Her şeyi iyi yaptık diyelim, gene de psikolojik rahatsızlık var."

"Bahane üretmek yok çıkıp oynayacağız"

Deneyimli teknik adam, oyuncuların hızlandırılmış yöntemlerle hazırlanma sürecinde sakatlık riskinin olduğunu belirtti.

"Şartlar böyle, itiraz ve bahane üretmek yok. Çıkıp oynayacağız. Hiç dilemem, hiç istemem ama sakatlanan da sakatlanacak. Yapacak bir şey yok."

Terim haftada 2 maça olumlu bakıyor

Fatih Terim, ligde kalan 8 haftanın bir takımın haftada 2 maç yaparak organize edilmesine sıcak baktığını ancak maç günlerinin farklı şekilde planlanabileceğini söyledi.

"Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi, salı, çarşamba oynansın. İkinci maçlar cuma, cumartesi, pazar yapılsın. İlk maçını pazartesi oynayan takım, ikinci maçını cuma, salı günü oynayan takım cumartesi, çarşamba oynayan takım da pazar günü ikinci maçlarını yapsın."