57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te devam ediyor.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başlayan ve 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan şampiyonada, final müsabakaları ilgi ile takip ediliyor.

Düzenlenen final müsabakalarında 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakyalı rakibi Miroslava Kopunova'yı 2-0 mağlup edip altın madalya kazandı.

Ağabeyi Erman Eltemur ise İngiliz rakibi Wılkıns Brandon Brıan'ı 4-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erman Eltemur: Uzun süredir beklediğim bir finaldi. Çok mutluyum, çok gururluyum.



Eda Eltemur: Karate sporuna ağabeyimin antrenmanlarını izleyerek başladım. Bugün hayalini kurduğumuz altın madalyanın sahibi olduk. pic.twitter.com/F486qSLr7x — TRT Spor (@trtspor) May 28, 2022

Eda Eltemur: Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştım

Eda Eltemur, sahaya inanarak çıktığını ve geçen yıl kıl payı ile kaçırdığı şampiyonluğu bu yıl kazanacağından emin olduğunu söyledi.

Eda Eltemur, şampiyonluk için uzun süre çalıştığını dile getirdi.

"Beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak sahaya çıktım. Geçen yıl kıl payı geçen Avrupa şampiyonluğunu bu yıl kazandım. Umarım devam eder bu başarılar. Geçtiğimiz yıl da yine ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım ve başarılarımın devamının geleceğini düşünüyorum."

Erman Eltemur: Uzun yıllardır beklediğim bir şampiyonluktu

Erman Eltemur ise uzun yıllardır beklediği şampiyonluğu kendi ülkesinde ve seyircisinin önünde kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Erman Eltemur, şampiyonluk başarılarının sportif çalışmaları ile devam edeceğini söyledi.

"Çok mutluyum çok sevinçliyim. Uzun yıllardır bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. 2022 Avrupa şampiyonluğunu kendi ülkemizde kendi seyircimizin önünde kazandık. Altın madalya almak nasip oldu. Desek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta babama ve hocama teşekkür ediyorum. Kardeşim de altın madalya aldı ve şampiyon oldu. Çok çalıştık. Nasip oldu. Sürekli altınlarla devam etmek istiyoruz."