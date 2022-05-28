Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
[Fotoğraf: AA]
Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak milli takım aday kadrosundaki Muhammed Gümüşkaya, kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Muhammed'in burun operasyonu geçirmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Son Haberler
- 16:51
- 16:51
- 16:41
- 16:18
- 16:14
Sıradaki Haber
Iga Swiatek ve Daniil Medvedev Fransa Açık'ta son 16'ya kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz