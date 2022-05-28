Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Erman, finalde İngiliz Wilkins'le karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu. Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman'da altın madalya aldı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi.

İki kardeş, iki final, iki altın madalya! Erman Eltemur Avrupa Şampiyonu!



Avrupa Karate Şampiyonası 75 kiloda Milli sporcumuz Erman Eltemur, İngiliz rakibini 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. pic.twitter.com/FzulTavB3A — TRT Spor (@trtspor) May 28, 2022

Kadın kumite 68 kiloda da Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya elde etmişti.

Eda Eltemur: Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak maça çıktım

Slovak Miroslava Kopunova'yı yenerek Avrupa şampiyonu olan Eda, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Eda, başarılarının devam ederek artmasını temenni etti.

"Geçen yıl kıl payı kaçan Avrupa şampiyonluğunu, bu yıl finale kalarak kazanmayı başardım. İnşallah devamı artarak gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım."