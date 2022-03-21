Beyciler Mahallesi'nde oturan yaşları 57-85 yaş aralığındaki 6 kadın, zinde kalmak amacıyla yöresel kıyafetleriyle her ay bir kez spor salonuna gidiyor.

Aralarında annesinin de olduğu mahalledeki 6 kadına muay thai eğitimi veren Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin, onları ringe çıkmadan önce sıkı şekilde hazırlıyor.

Kadınlar, ısınma hareketlerinin ardından giydikleri boks eldiveniyle ringde muay thai yapıyor. Kendilerine "Eldivenli Şalvarspor" ismini veren ve antrenör eşliğinde çalışan kadınlar, aralarında düzenlenen kısa süreli maçlarla eğlenceli vakit geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

"Onları çok yormamaya çalışıyoruz"

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin, yaşlıların fizik ve sağlık olarak diri kalmaları için çaba verdiklerini söyledi.

Bişgin, bu nedenle mahalledeki teyzeleri spor salonuna getirdiklerini anlattı.

"Daha öncesinde de onlarla antrenman yapıyorduk. Amacımız, yaşları ilerledikçe fiziki olarak güçten düşmemelerini ve sağlıklı kalmalarını sağlamak. Burada ayda bir onlarla antrenman yapıyoruz, onların deneyimlerinden faydalanıyoruz, onlar da bizim tecrübelerimizden yararlanıyor."

[Fotoğraf: AA]

Bişgin, spor yaparak çok eğlendiklerini dile getirdi.

"25 dakika kadar antrenman yapıyoruz, onları çok yormamaya çalışıyoruz. Onlara yürüyüş yaptırıyoruz, yumruk attırıyoruz. 57 ila 85 yaşına kadar yaşlı teyzemiz var. Çok eğlenceliler. Giyim tarzları olsun, muhabbetleri olsun, antrenman çok eğlenceli geçiyor. Onlar için de güzel deneyim oluyor, motivasyon ve moral kazanıyorlar."

[Fotoğraf: AA]

"Sporun yaşı yok, herkese tavsiye ederiz"

Bişgin, kadınların yöresel kıyafet ve lastik ayakkabılarıyla antrenmana katıldığını belirtti.

"En yaşlı muay thai takımı burada, çok eğlenceliler. Sporun yaşı yok, bu tarz sporları 7'den 100 yaşına kadar yapabilirler. Herkese de tavsiye ediyoruz. Gezip tozmak yerine haftada 3 gün birer saat herkes spor yapsın."

[Fotoğraf: AA]

Spor yapan 75 yaşındaki Huri Çarıkçı da burada eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

85 yaşında ringe çıkarak kısa süreli boks maçı yapan Emriye Bolat ise yapılan aktivitelerden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]